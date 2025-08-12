Подробно търсене

Светослав Танчев
"Силата не трябва да променя границите" в Украйна, каза германският външен министър Йохан Вадефул
Германският външен министър Йохан Вадефул. Снимка: AP/Michel Euler
Берлин,  
12.08.2025 00:57
 (БТА)

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли предположенията за възможни териториални отстъпки от страна на Украйна в замяна на мир с Русия след вчерашните му консултации с неговите колеги от ЕС, предаде ДПА, като се позова на пост на министъра в платформата "Екс".

"Силата не трябва да променя границите", написа снощи Вадефул. Той заяви, че Германия подкрепя целта на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия срещу Украйна. Резултатът трябва да бъде справедлив и траен мир, каза Вадефул.

Тръмп заяви вчера, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Украйна категорично отхвърля възможността за териториални отстъпки, отбелязва ДПА.

Пред германската обществена телевизия Цет Де Еф Вадефул заяви, че Украйна знае, че преговорите ще бъдат трудни.

"Може би ще трябва да предвидят и отстъпки. Но това ще се реши по-късно. Днес става въпрос за създаване на справедливи условия за тези преговори и те трябва да започнат оттам, където са сега", каза Вадефул.

Европа има ясни идеи, които "в много голяма степен" съвпадат с тези на Украйна, добави той. Става въпрос за европейската сигурност. "Няма да позволим да се вземат объркващи за европейците решения", подчерта германският външен министър.

Въпросът е дали Путин е сериозно готов да преговаря, каза министърът на външните работи на Германия. "Ще се разбере в петък и той трябва да се съобразява с това: Западът е единен в подкрепата си за Украйна", изтъкна Вадефул.

/СХТ/

Свързани новини

11.08.2025 23:17

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви, че е обсъдил с Марко Рубио дипломатическите усилия за справедлив мир в Украйна

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви днес, че е обсъдил по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио начините за постигане на справедлив мир в Украйна и двамата са координирали позициите си преди дипломатическите стъпки, планирани за тази седмица, предаде Укринформ, като се позова на пост на ръководителя на канцеларията на Зеленски в приложението "Телеграм".
11.08.2025 21:25

Тръмп каза, че Украйна и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да има мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Той посочи, че преговорите му с руския президент Владимир Путин ще имат за цел да проучат възможността за сключване на споразумение, съобщава Ройтерс.
11.08.2025 21:14

ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде Ройтерс.
11.08.2025 20:30

Кая Калас: Необходимо е трансатлантическо единство и натиск върху Русия, за да се сложи край на войната в Украйна

Ръководителката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в публикация в платформата "Екс", че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна, предаде Ройтерс.
11.08.2025 19:43

Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност, предаде Ройтерс.
11.08.2025 19:43

Европа заяви, че на срещата на върха САЩ-Русия в петък не може да се вземе решение за размяната на земи в Украйна

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи.

Към 01:50 на 12.08.2025 Новините от днес

