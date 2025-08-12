Подробно търсене

МТИ: Нека дадем шанс на мира, призова Виктор Орбан

Атанаси Петров
МТИ: Нека дадем шанс на мира, призова Виктор Орбан
МТИ: Нека дадем шанс на мира, призова Виктор Орбан
Снимка: АП/Omar Havana
Будапеща,  
12.08.2025 12:14
 (БТА)

„Дайте шанс на мира!“, заяви днес премиерът на Унгария Виктор Орбан в публикация в социалната мрежа „Фейсбук“, в която обяснява причините за решението си да не подкрепи декларацията на Европейския съвет преди предстоящата среща на върха в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Само четири дни преди историческата среща между Тръмп и Путин... Европейският съвет се опита да приеме декларация от името на всички държавни и правителствени ръководители на ЕС. Преди европейският либерален мейнстрийм отново да започне да скандира „марионетка на Путин“, бих искал да обясня защо не мога да подкрепя този документ от името на Унгария“, написа Орбан.

Той подчерта, че декларацията „се опитва да постави условия за среща, на която лидерите на ЕС дори не са поканени“.

„Достатъчно тъжно е, че ЕС е бил изключен. Единственото по-лошо нещо би било да даваме наставления от резервната скамейка“, допълни унгарският премиер.

По думите му единственото разумно действие от страна на европейските лидери би било да се организира среща между ЕС и Русия, по подобие на предстоящата среща на върха между САЩ и Русия.

„Дайте шанс на мира!“, завършва Орбан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ГГ/

Свързани новини

12.08.2025 10:11

Унгария отказва да се присъедини към изявлението на ЕС за усилията на Тръмп за мир в Украйна

Унгария отказа да подкрепи съвместно изявление на останалите 26 държави членки на ЕС, приветстващо усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА. В декларацията, публикувана от лидерите на
12.08.2025 09:35

Тръмп повтори, че възнамерява да преговаря с Путин за "размяна на територии" – коментари от западни издания

Американският президент Доналд Тръмп вчера даде в Белия дом пресконференция, на която засегна темата за с предстоящата в петък двустранна среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин в Аляска. Позициите, които президентът републиканец
12.08.2025 09:18

Евролидери призоваха Тръмп да защити интересите на Европа в областта на сигурността по време на срещата си с Путин

Европейски лидери призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да защити интересите им в областта на сигурността в рамките на ключовата си среща с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Европейците се опитват да
12.08.2025 00:57

"Силата не трябва да променя границите" в Украйна, каза германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли предположенията за възможни териториални отстъпки от страна на Украйна в замяна на мир с Русия след вчерашните му консултации с неговите колеги от ЕС, предаде ДПА, като се позова на пост на министъра в платформата "Екс".
11.08.2025 21:25

Тръмп каза, че Украйна и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да има мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Той посочи, че преговорите му с руския президент Владимир Путин ще имат за цел да проучат възможността за сключване на споразумение, съобщава Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:34 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация