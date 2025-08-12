Подробно търсене

Срещата в Аляска ще помогне, само ако принуди Путин да спре убийствата на украинци, заяви духовният съветник на американския президент

Валерия Динкова
Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, Mark Schiefelbein, File
Киев,  
12.08.2025 13:33
 (БТА)
Духовният съветник на американския президент Доналд Тръмп – пастор Марк Бърнс – изрази увереност в интервю за Укринформ, че срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък, ще бъде успешна, ако тя доведе до увеличаване на натиска върху Путин в случай, че той откаже да спре да убива хора в Украйна.

"Срещата в Аляска може да помогне само, ако донесе по-големи последици за Путин, в случай че той не спре да убива украинци", каза Бърнс.

Пасторът подчерта, че силно подкрепя украинския народ. Освен това президентът на САЩ също така показа, че не е "мек" към Путин, каза още Бърнс.

"Той затвори тръбопроводи, разположи ядрени подводници в ключови региони като предупреждение и даде да се разбере, че няма да бъде добър с Путин", каза съветникът.

Бърнс припомни също, че сегашната администрация в Белия дом е наложила наказание на Индия под формата на 50-процентни мита за купуване на евтин руски петрол.

Същевременно съветникът на Тръмп отбеляза, че изявленията на американския президент за възможна размяна на територии между Украйна и Русия също поставя под натиск Москва, която ще загуби земя.

"Президентът Тръмп заяви, че ще знае в първите две минути дали е възможно сключване на сделка. Той няма да губи повече време с лъжите на Путин и ще спре убийствата", каза Бърнс.

Пасторът посочи също, че силното лидерство означава използване на всички инструменти – икономически, военни и дипломатически, за да бъде сложен край на войната, след което Украйна ще бъде свободна и в безопасност.

