Украинското разузнаване и военно командване докладваха на Зеленски какво според тях иска Путин от срещата в Аляска

Александър Евстатиев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
12.08.2025 08:32
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски получи доклад от разузнаването и военните командири за плановете на Русия. Той каза това във вечерното си видеообръщение, съобщава Укринформ.

„Днес имаше и доклад от разузнаването, и от военното командване за това на какво разчита Путин и за какво всъщност се готви, включително (за извършвани от него) военни приготовления. Той определено не се готви за прекратяване на огъня или край на войната. Путин е решен само да представи срещата със САЩ като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди, оказвайки същия натиск върху Украйна“, каза Зеленски.

Според него досега няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация.

„Напротив, те местят войските си по начин, който предполага подготовка за нови настъпателни операции. Ако някой се готви за мир, той не прави това“, каза Зеленски.

Президентът получи и доклад от украинската делегация след среща в Обединеното кралство. Ръководителят на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров докладваха за всички важни дипломатически конакти, както публични, така и при закрити врати.

