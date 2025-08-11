Външните министри на страните от ЕС ще обсъждат Украйна и Газа по време на видеоконферентна среща, организирана от Кая Калас

Подробно търсене

Кая Калас, снимка: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
11.08.2025 07:22
 (БТА)

Външните министри на страните членки на ЕС плюс дипломат номер едно на блока Кая Калас и украинският топ дипломат Андрий Сибига се събират днес видеоконферентно, за да обсъдят развитието на ситуацията около Украйна в светлината на срещата на върха в Аляска между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

Европейците умножиха контактите в последно време на фона на обявената от Тръмп среща с Путин, на която както заяви президентът на САЩ е възможно да има сделка, предвиждаща размяна на територии, за да се сложи край на конфликта в Украйна.

Дипломатите от ЕС ще обсъждат и ситуацията в Близкия изток, в частност в ивицата Газа.

Срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август.

