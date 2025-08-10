Подробно търсене

Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Heinz-Peter Bader, File
Киев,  
10.08.2025 22:57
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА.

"Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Украинският президент засега не е поканен на срещата на върха на Владимир Путин и на Доналд Тръмп в Аляска на 15 август. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обаче заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп.

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че цени решимостта на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, но добави, че единствената причина, поради която продължават убийствата в страната му е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него.

Зеленски подчерта, че ще отхвърли всякакво споразумение за мир, което включва териториални отстъпки. "Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост“, подчерта той.

"Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна“, подчерта той.

Свързани новини

10.08.2025 18:40

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между Путин и Зеленски

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.
10.08.2025 10:54

Зеленски благодари на европейските лидери за съвместното изявление за мира в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за съвместно изявление за мира в страната му, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук". "Краят на войната трябва да бъде
10.08.2025 05:44

Тръмп е готов да се срещне с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща, заяви Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
10.08.2025 02:58

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, за да се сложи край на войната в Украйна

Водещи европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че
10.08.2025 01:47

Преговорите за мир са възможни само с участието на Украйна и без признаване на окупацията, заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент

Преговорите за траен мир са възможни само с участието на Украйна, при зачитане на нейния суверенитет и без признаване на окупацията, предаде Укринформ, като цитира изявление на  Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент

