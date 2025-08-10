Тръмп е готов да се срещне с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща, заяви Белият дом

Подробно търсене

Асен Георгиев
Американското знаме се вее пред Белия дом. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson.
Вашингтон,  
10.08.2025 05:44
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин, по негово искане, добави той.

/АГ/

