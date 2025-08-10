Подробно търсене

Кметът на Киев заяви, че е необходимо дипломатическо решение на войната в Украйна

Виктор Турмаков
Кметът на Киев Виталий Кличко Снимка: Britta Pedersen/dpa via AP
Киев,  
10.08.2025 15:00
 (БТА)
Кметът на Киев Виталий Кличко подкрепи постигнато чрез преговори решение на войната в Украйна на фона на предстоящата в петък среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ДПА.

„Трябва да намерим дипломатическо решение“, заяви Кличко в коментар, публикуван в днешния брой на германския вестник „Билд“. „Всички в нашата страна са уморени от войната. За жалост платихме огромна цена за тази война: животът на патриотите, на нашите войници, на нашите граждани. Стотици градове бяха разрушени. Голяма част от Украйна е окупирана от Русия“, заяви кметът.

По отношение на териториалните претенции на Русия Кличко заяви, че все още „е твърде рано“ за подобни разговори, но същевременно не изключи изрично възможността за отстъпване на територии. Кличко заяви, че за това трябва да отговаря президентът Володимир Зеленски и отбеляза, че сега той трябва да вземе някои „трудни решения“.

„Някои хора никога няма да пожелаят да предадат част от страната на Русия“, допълни той.

Тръмп и Путин планират да се срещнат в Аляска в петък, за да преговарят за евентуално мирно уреждане на войната, която започна с пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

В Киев и Брюксел има опасения, че двамата лидери биха могли да се споразумеят Украйна да отстъпи територия за постоянно на съседната си страна.

Зеленски, който не е поканен на срещата, категорично отхвърля всякакви териториални отстъпки и категорично настоява да бъде включен във разговорите за бъдещето на Украйна.

/ВТ/

Свързани новини

10.08.2025 10:54

Зеленски благодари на европейските лидери за съвместното изявление за мира в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за съвместно изявление за мира в страната му, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук". "Краят на войната трябва да бъде
10.08.2025 05:44

Тръмп е готов да се срещне с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща, заяви Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
10.08.2025 02:58

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, за да се сложи край на войната в Украйна

Водещи европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че
10.08.2025 01:06

Европейските страни са представили на САЩ алтернативен план за мирно уреждане на войната в Украйна, според в. "Уолстрийт джърнъл"

Европейските страни, заедно с Украйна, са подготвили и представили алтернативен план за мирно уреждане в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня, съобщи днес Укринформ, като се позовава на статия във в.
09.08.2025 19:46

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, заяви Макрон преди срещата между Тръмп и Путин

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, каза френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. Макрон направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.
09.08.2025 05:50

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на съобщение на самият на Тръмп и на Кремъл. Милиардерът

Към 16:13 на 10.08.2025 Новините от днес

