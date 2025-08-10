Подробно търсене

Европейските страни са представили на САЩ алтернативен план за мирно уреждане на войната в Украйна, според в. "Уолстрийт джърнъл"

Асен Георгиев
Украински военни по време на обучение. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka.
Вашингтон/Лондон,  
10.08.2025 01:06
 (БТА)

Европейските страни, заедно с Украйна, са подготвили и представили алтернативен план за мирно уреждане в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня, съобщи днес Укринформ, като се позовава на статия във в. "Уолстрийт джърнъл".

Според двама европейски служители, запознати с преговорите, документът е предназначен да послужи като основа за бъдеща среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин.

Инициативата, договорена на среща с висши американски служители във Великобритания, директно отхвърля предложението на Русия за прехвърляне на територии, контролирани от Украйна, в замяна на прекратяване на военните действия.

Отбелязва се, че според европейския план, преди да бъдат предприети по-нататъшни стъпки за постигане на споразумение, трябва да бъде сключено примирие.

Териториални отстъпки са приемливи само на реципрочна основа – ако Украйна изтегли войските си от една територия, Русия е длъжна да се оттегли от друга.

Ключовото условие на документа е, че всякакви отстъпки от страна на Киев трябва да бъдат придружени от силни гаранции за сигурност, включително възможното присъединяване на Украйна към НАТО.

Съобщава се, че планът е бил представен на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и специалните пратеници на президента на САЩ Кийт Келлог и Стив Уиткоф. От тях Ванс е присъствал лично.

Съветниците на европейските лидери са предали документа на американската страна с цел да се определят ясни "червени линии" за бъдещите преговори с Русия, подчерта един от източниците на в. "Уолстрийт джърнъл".

Вчера в Обединеното кралство се проведе среща на представители на Европа, Украйна и САЩ, организирана от британския външен министър Дейвид Лами и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, за да се обсъди напредъкът в осигуряването на справедлив и траен мир. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин ще се срещнат на 15 август в Аляска. Впоследствие американският президент обяви, че се обсъжда "размяна на територии", за да се сложи край на боевете в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир, но украинците няма да дадат земята си на нашествениците.

На срещата са присъствали британският министър на външните работи Дейвид Лами, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, шефът на украинската президентска администрация Андрий Ермак и бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров, както и европейски съветници по националната сигурност, припомня Франс прес. Те бяха поканени, "за да обсъдят следващите стъпки към мир в Украйна", написа Лами в "Екс", добавяйки, че "подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава непоколебима" и че "продължава да работи за справедлив и траен мир".

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва също "потвърди готовността на правителството си да даде необходимия принос" за "мирно решение" по време на телефонен разговор в събота с Владимир Путин, според съобщение на бразилското президентство, цитирано от АФП.

/АГ/

