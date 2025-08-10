Стармър и Макрон се ангажираха с постигането на справедлив и траен мир в Украйна

Британският премиер Кир Стармър и френският президент Еманюел Макрон се ангажираха да постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира говорител на британското правителство, в момент когато американският президент Доналд Тръмп се готви за преговори за прекратяване на войната с руския си колега Владимир Путин.

"Те обсъдиха последните събития в Украйна, като потвърдиха своята непоколебима подкрепа за президента Зеленски и за осигуряването на справедлив и траен мир за украинския народ", заяви говорителят на Даунинг Стрийт в изявление след разговора между Стармър и Макрон.

"Те приветстваха усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна и да сложи край на агресивната война на Русия и обсъдиха как да продължат да работят в тясно сътрудничество с президента Тръмп и президента Зеленски през следващите дни. Те се съгласиха да поддържат тесни контакти", според същия източник.