Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, за да се сложи край на войната в Украйна

Асен Георгиев
Володимир Зеленски (вдясно), Стармър (вляво) и Макрон посещават катедралата "Св. София" в Киев, 10 май 2025 г. Снимка: Stefan Rousseau/PA via AP, Pool.
Париж,  
10.08.2025 02:58
 (БТА)

Водещи европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че продължават да следват принципа, че международните граници не трябва да бъдат променяни със сила, предадоха Франс прес и ДПА.

"Приветстваме усилията на президента Тръмп да спре кланетата в Украйна" и "сме готови да подкрепим тези усилия на дипломатическо равнище, както и да продължим да оказваме значителна военна и финансова подкрепа на Украйна, включително чрез работата на Коалицията на желаещите, и да поддържаме и налагаме ограничителни мерки срещу Руската федерация", заявяват лидерите.

Декларацията, публикувана преди предстоящата в петък среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин, е подписана от френския президент Еманюел Макрон, италианската премиерка Джорджа Мелони, полския и британския ѝ колеги Доналд Туск и Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и финландският президент Александър Стуб.

"Украйна има свободата да избира собствената си съдба. Значими преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия."

"Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Украйна. Ние оставаме верни на принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила", подчертават още лидерите.

По-рано американският президент намекна, че всяко мирно споразумение вероятно ще включва „някаква размяна на територии“, като според някои информации това може да означава, че Украйна ще се откаже от Донецка област. Украинският президент Володимир Зеленски вече отхвърли всяко предложение, което би компрометирало териториалната цялост на Украйна, което е забранено от украинската конституция, припомня ДПА.

Той заяви, че Путин иска да "размени пауза във войната, в убийствата, за легализиране на окупацията на нашата земя – той иска да получи териториални трофеи за втори път".

"Няма да допуснем този втори опит за разделяне на Украйна. Познавайки Русия, където има втори, ще има и трети", подчерта Зеленски. Той добави, че всяко мирно споразумение, което изключва Украйна, би било решение "срещу мира".

/АГ/

