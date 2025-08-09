Срещата на съюзниците на Украйна беше конструктивна, заяви Зеленски

site.btaСрещата на съюзниците на Украйна беше конструктивна, заяви Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на съветниците по сигурността от Украйна и нейните партньори, която се проведе във Великобритания, е била конструктивна, предаде Ройтерс.
Аргументите на Киев са били изслушани и опасностите са били взети под внимание, добави той във вечерното си обръщение към украинците.
Зеленски отбеляза, че в срещата са участвали представители на Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Италия, Финландия и Полша с цел да се консолидират позициите за постигане на примирие.
"Пътят към мира за Украйна трябва да бъде определен заедно и само заедно с Украйна, това е ключов принцип", подчерта украинският президент.
/АГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина