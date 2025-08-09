Подробно търсене

Срещата на съюзниците на Украйна беше конструктивна, заяви Зеленски

Асен Георгиев
Зеленски на пресконференция в Киев. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP.
Киев,  
09.08.2025 23:59
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на съветниците по сигурността от Украйна и нейните партньори, която се проведе във Великобритания, е била конструктивна, предаде Ройтерс.

Аргументите на Киев са били изслушани и опасностите са били взети под внимание, добави той във вечерното си обръщение към украинците.

Зеленски отбеляза, че в срещата са участвали представители на Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Италия, Финландия и Полша с цел да се консолидират позициите за постигане на примирие.

"Пътят към мира за Украйна трябва да бъде определен заедно и само заедно с Украйна, това е ключов принцип", подчерта украинският президент.

/АГ/

Свързани новини

10.08.2025 00:43

Стармър и Макрон се ангажираха с постигането на справедлив и траен мир в Украйна

Британският премиер Кир Стармър и френският президент Еманюел Макрон се ангажираха да постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира говорител на британското правителство, в момент когато американският президент Доналд
09.08.2025 19:46

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, заяви Макрон преди срещата между Тръмп и Путин

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, каза френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. Макрон направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.
09.08.2025 15:27

Зеленски отхвърли официалното отстъпване на украинска територия и подчерта, че Киев трябва да участва във всички преговори

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като предупреди, че сключването каквото и да е било мирно споразумение, което изключва Киев, няма да доведе до реални решения, предаде Асошиейтед прес. 

Към 00:53 на 10.08.2025

