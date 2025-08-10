Трима души бяха убити от невзривени боеприпаси, попаднали на плажове край Одеса

site.btaТрима души бяха убити от невзривени боеприпаси, попаднали на плажове край Одеса
Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.
Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса. „И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.
Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.
Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.
/ВА/
