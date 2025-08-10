Украинските военни отвоюваха село Безсаливка в Сумска област, съобщиха въоръжените сили

Подробно търсене

Анелия Пенкова
Украински военнослужещи в Донецка област. Снимка: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP
Киев,  
10.08.2025 13:30
 (БТА)
Въоръжените сили на Украйна отвоюваха село Безсаливка в Сумска област, предаде Укринформ, като се позова на изявление на въоръжените сили във "Фейсбук". 

В операцията са участвали части от 33-ти отделен щурмови полк и 24-ти отделен батальон "Айдар".
По време на боевете украинските войници са ликвидирали 18 руски военни. 

"Въоръжените сили на Украйна продължават да унищожават врага и да носят справедлив мир на нашата държава", съобщи Генералният щаб на ВСУ. 

Малкото село се намира на границата между Русия и Украйна, на около 20 км западно от основната зона на сблъсъци между двете армии в региона.

По-рано Укринформ съобщи, че през деня на фронтовата линия е имало 160 бойни сблъсъка, като най-интензивният участък е бил в района на Покровск.

Русия започна настъпление в Сумска област, след като през април приключи отблъскването на украинските сили от руската Курска област, малка част от която те бяха окупирали през лятото на 2024 г.

Руските войски се намират на около 20 километра от град Суми, който е бил обект на няколко смъртоносни бомбардировки.

Въпреки това, по-голямата част от боевете се водят в източната част на страната, където руската армия е ускорила настъплението си през последните месеци срещу по-малобройната и по-слабо въоръжената Украйна, отбелязва Франс прес.

