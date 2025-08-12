Подробно търсене

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо градовете Покровск и Добропиля

Николай Велев
Военнослужещи от 3-та бригада "Спартан" на Украинската национална гвардия управляват безпилотен летателен апарат "Пингвин" близо до фронтовата линия по посока Покровск, 6 август 2025 г. Снимка: АП/Евгений Малолетка
Москва ,  
12.08.2025 10:34
 (БТА)

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо до източните градове Покровск и Добропиля, където силите на Киев се сражават, за да не допуснат да бъдат обсадени, предаде ДПА.

"Проникването на (руски) групи ... все още не означава "поемане на контрол върху територията", написа снощи в "Телеграм" говорител на войсковата групировка "Днепър", която отговаря за сектора. "Разбира се, ситуацията е и остава трудна, в този район се водят най-интензивните боеве" по фронтовата линия, пише още в текста.

По-рано украински военни наблюдатели съобщиха за руско настъпление на повече от 10 км североизточно от град Покровск в Донецка област.

В няколко официални военни сводки се говори и за малки групи руски войници, които навлизат в самия Покровск. Градската агломерация на Покровск и Мирноград е обградена от три страни от руски войски. Единствената украинска линия за снабдяване остава един коридор с ширина около 15 км.

Украинската армия страда от недостиг на военнослужещи заради проблеми с набирането на нови попълнения и дезертьорство и украински анализатори все по-често изказват предположения за разпадане на фронта в Източна Украйна, отбелязва ДПА.

Междувременно Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че през последната нощ руските военновъздушни сили са прехванали 25 украински дрона над Ростовска област и Ставрополския край, предаде Ройтерс. 

"От 23:50 ч. московско време на 11 август до 03:40 ч. московско време на 12 август дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата", пише военното ведомство. В текста се посочва, че 22 от дроновете са били прехванати над Ростовска област, а 3 над Ставрополския край.

 

 

11.08.2025 11:06

Украйна заяви, че е унищожила тази нощ общо 59 руски дрона

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили сигнала на 59 от 71 руски дрона, които са атакували Украйна през изминалата нощ. Това съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.
11.08.2025 08:43

Русия заяви, че тази нощ е унищожила общо 59 украински дрона

Русия заяви, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са унищожили тази нощ общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.Руското министерство съобщава само за броя на свалените дронове, но не и колко дрона общо е задействала Украйна срещу Русия. Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията, която руското ведомство оповестява.
05.08.2025 22:50

Олександър Сирски: Русия изпраща по 9000 допълнителни войници на месец да се бият в Украйна

Русия е в състояние да изпраща по 9000 допълнителни войници месечно да се бият в Украйна въпреки тежките си загуби, заяви днес главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от ДПА. Руските военни смятат да сформират още 10
27.07.2025 00:41

Русия твърди, че е превзела две селища в Източна Украйна

Руското министерство на отбраната обяви в събота, че силите му са превзели още две селища в Източна Украйна, включително едно в Днепропетровска област, където Москва твърди, че армията ѝ е започнала да напредва, съобщи Ройтерс.

