Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Русия заяви, че тази нощ е унищожила общо 59 украински дрона

Божидар Захариев
Русия заяви, че тази нощ е унищожила общо 59 украински дрона
Русия заяви, че тази нощ е унищожила общо 59 украински дрона
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
11.08.2025 08:43
 (БТА)

Русия заяви, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са унищожили тази нощ общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Руското министерство съобщава само за броя на свалените дронове, но не и колко дрона общо е задействала Украйна срещу Русия. Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията, която руското ведомство оповестява.

Руските власти казаха, че при нощните атаки с дронове са били убити трима души.

Двама души бяха убити и двама бяха приети в болница вследствие на атака преди полунощ в руската Тулска област, която на север граничи с Московска област, заяви в комуникационното приложение "Телеграм" губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев.

Един човек бе убит и двама бяха хоспитализирани вследствие на украинска атака срещу индустриална зона в Нижегородска област в Западна Русия, каза в "Телеграм" губернаторът на областта Глеб Никитин.

/БЗ/

Свързани новини

10.08.2025 22:57

Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА. "Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да
10.08.2025 22:01

При руски въздушен удар по автогара в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи външното министерство на Украйна

При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.
10.08.2025 17:43

Трима души бяха убити от невзривени боеприпаси, попаднали на плажове край Одеса

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс. Областният управител Олег Кипер заяви, че
10.08.2025 16:23

Кая Калас заяви, че споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС, допълвайки, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс.
10.08.2025 15:00

Кметът на Киев заяви, че е необходимо дипломатическо решение на войната в Украйна

Кметът на Киев Виталий Кличко подкрепи постигнато чрез преговори решение на войната в Украйна на фона на предстоящата в петък среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ДПА. „Трябва да намерим дипломатическо

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:02 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация