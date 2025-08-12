Подробно търсене

Украйна съобщи, че изпраща резерви за спиране на руското настъпление край Покровск

Виктор Турмаков
Украйна съобщи, че изпраща резерви за спиране на руското настъпление край Покровск
Украйна съобщи, че изпраща резерви за спиране на руското настъпление край Покровск
Украински военни обсъждат обстановката на фронта в района на Покровск. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka
Киев,  
12.08.2025 18:12
 (БТА)
Етикети

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че са влезли в „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и са изпратили резерви за спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс.

В изявление Генералният щаб на ВСУ заяви, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени и че други са влезли в сблъсък с украинските сили.

Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на самата бойна част. 

„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитвайки се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и оборудване“, пише в изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района. Корпусът ще докладва резултатите от действията си по-късно.

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница на Донецка с Днепропетровска област.

„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, въвеждайки подкрепления и напредвайки. Опитите за навлизане към момента са неуспешни, но руснаците активно се опитват и ще продължат да опитват“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов.  Той допълни, че в момента по цялата линия на контрол на „Днепър“ руските сили „пълзят, все едно това е последният им шанс“.

/НС/

Свързани новини

12.08.2025 15:04

Руските сили напредват бързо в стратегически участък от фронта в Източна Украйна, казват анализатори

Руските сили напредват бързо в стратегически участък от фронта в Източна Украйна, предаде Франс прес, като се позова на изявления на украинската армия, които косвено потвърждават информацията, и на оценки на анализатори. Украинският президент
12.08.2025 10:34

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо градовете Покровск и Добропиля

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо до източните градове Покровск и Добропиля, където силите на Киев се сражават, за да не допуснат да бъдат обсадени, предаде ДПА. "Проникването на (руски) групи ... все още не

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:42 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация