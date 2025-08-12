Украйна съобщи, че изпраща резерви за спиране на руското настъпление край Покровск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че са влезли в „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и са изпратили резерви за спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс.

В изявление Генералният щаб на ВСУ заяви, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени и че други са влезли в сблъсък с украинските сили.

Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на самата бойна част.

„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитвайки се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и оборудване“, пише в изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района. Корпусът ще докладва резултатите от действията си по-късно.

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница на Донецка с Днепропетровска област.

„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, въвеждайки подкрепления и напредвайки. Опитите за навлизане към момента са неуспешни, но руснаците активно се опитват и ще продължат да опитват“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов. Той допълни, че в момента по цялата линия на контрол на „Днепър“ руските сили „пълзят, все едно това е последният им шанс“.