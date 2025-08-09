Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне "много скоро" с руския президент Путин

Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори на обща пресконференция с лидерите на Армения и Азербайджан във Вашингтон, 8 август 2025 г. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Вашингтон,  
09.08.2025 00:14
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще се срещне "много скоро" с руския президент Владимир Путин в контекста на усилията си за посредничество за слагане на край на войната в Украйна, съобщиха агенциите.

"Ще се срещна с президента Путин много скоро. Това щеше да стане много по-рано, но предполагам, че трябва да бъдат уточнени мерките за сигурност", каза американският лидер по време тристранна среща на върха с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев.

Тръмп добави, че до часове ще обяви къде ще се състоят разговорите му с Путин.

/ВС/

08.08.2025 19:25

Владимир Путин разговаря по телефона с ключови партньори преди евентуална среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона със свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
08.08.2025 17:31

АНСА: Тръмп е попитал Мелони в телефонния им разговор дали Рим би искал да бъде домакин на тристранна среща между него, Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал по време на телефонния разговор, който той проведе снощи с италианския премиер Джорджа Мелони, дали Италия би имала желание да бъде домакин на тристранна среща относно войната в Украйна, която да включва
08.08.2025 08:54

Предстоящата среща на Тръмп и Путин е водеща тема в западния печат

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат. В. "Дейли телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.

