Владимир Путин разговаря по телефона с ключови партньори преди евентуална среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона с ключови свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Кремъл съобщи, че Путин е информирал по телефона президентите на Узбекистан и Казахстан - Шавкат Мирзийоев и Касъм-Жомарт Токаев - за състоялите се в сряда разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Двамата колеги на Путин са се изказали в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент е разговарял по телефона и с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския президент Си Цзинпин, допълва Ройтерс. Китайската телевизия Си Си Ти Ви предаде, че Си е казал на руския си колега, че Китай изпитва удовлетворение от продължаващия контакт между Русия и САЩ, от подобряването на двустранните им връзки и от напредъка към намирането на политическо решение на украинската криза.

По-рано днес и индийският премиер Нарендра Моди съобщи, че е разговарял по телефона с Путин. "Имах много добър и подробен разговор с моя приятел президента Путин. Благодарих му, че сподели най-новото развитие по отношение на Украйна", написа Моди в социалната мрежа "Екс".

Путин вчера е разговарял и с президента на Република Южна Африка (РЮА) Сирил Рамапоса, който е изразил "пълна подкрепа за мирните инициативи, които ще сложат край на войната и ще допринесат за траен мир между Русия и Украйна", добавя Ройтерс.

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян вчера се срещна с Путин в Москва. Руският лидер заяви, че ОАЕ са възможен домакин на срещата му с Тръмп.

Русия, Китай, Индия, РЮА и ОАЕ са членове на формата БРИКС, който Москва разглежда като противовес на политическото и икономическото господство на САЩ, коментира Ройтерс.

САЩ и Русия не оповестиха никаква информация по въпроса какви предложения за прекратяване на украинския конфликт е отправил Уиткоф в Москва. Въпреки това първата среща на върха между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. насам е договорена и може да се състои през следващите дни. Мястото на срещата все още не е определено.

По-рано днес АНСА предаде, че Тръмп е попитал италианската министър-председателка Джорджа Мелони дали би искала Рим да бъде домакин на тристранна среща, посветена на войната в Украйна. Първоначално американският президент предложи украинският лидер Володимир Зеленски също да участва в консултациите. Мелони е изразила съгласие за домакинството, пише още АНСА, но руски представител днес заяви пред ТАСС, че срещата няма да се състои в страна членка на ЕС, а в Турция или в Обединените арабски емирства. Освен това Путин отказа да се ангажира със среща със Зеленски, отбелязва АНСА.