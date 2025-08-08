Подробно търсене
Владимир Путин разговаря по телефона с ключови партньори преди евентуална среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп

Николай Велев
Снимка: Александър Казаков, "Спутник", Кремълски пул чрез АП
Москва ,  
08.08.2025 19:25
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона с ключови свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Кремъл съобщи, че Путин е информирал по телефона президентите на Узбекистан и Казахстан - Шавкат Мирзийоев и Касъм-Жомарт Токаев - за състоялите се в сряда разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Двамата колеги на Путин са се изказали в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент е разговарял по телефона и с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския президент Си Цзинпин, допълва Ройтерс. Китайската телевизия Си Си Ти Ви предаде, че Си е казал на руския си колега, че Китай изпитва удовлетворение от продължаващия контакт между Русия и САЩ, от подобряването на двустранните им връзки и от напредъка към намирането на политическо решение на украинската криза.

По-рано днес и индийският премиер Нарендра Моди съобщи, че е разговарял по телефона с Путин. "Имах много добър и подробен разговор с моя приятел президента Путин. Благодарих му, че сподели най-новото развитие по отношение на Украйна", написа Моди в социалната мрежа "Екс". 

Путин вчера е разговарял и с президента на Република Южна Африка (РЮА) Сирил Рамапоса, който е изразил "пълна подкрепа за мирните инициативи, които ще сложат край на войната и ще допринесат за траен мир между Русия и Украйна", добавя Ройтерс.

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян вчера се срещна с Путин в Москва. Руският лидер заяви, че ОАЕ са възможен домакин на срещата му с Тръмп.

Русия, Китай, Индия, РЮА и ОАЕ са членове на формата БРИКС, който Москва разглежда като противовес на политическото и икономическото господство на САЩ, коментира Ройтерс.

САЩ и Русия не оповестиха никаква информация по въпроса какви предложения за прекратяване на украинския конфликт е отправил Уиткоф в Москва. Въпреки това първата среща на върха между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. насам е договорена и може да се състои през следващите дни. Мястото на срещата все още не е определено.

По-рано днес АНСА предаде, че Тръмп е попитал италианската министър-председателка Джорджа Мелони дали би искала Рим да бъде домакин на тристранна среща, посветена на войната в Украйна. Първоначално американският президент предложи украинският лидер Володимир Зеленски също да участва в консултациите. Мелони е изразила съгласие за домакинството, пише още АНСА, но руски представител днес заяви пред ТАСС, че срещата няма да се състои в страна членка на ЕС, а в Турция или в Обединените арабски емирства. Освен това Путин отказа да се ангажира със среща със Зеленски, отбелязва АНСА.

/ДИ/

08.08.2025 17:31

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е разговарял с руския президент Путин и двамата са обсъдили конфликта в Украйна

Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес, че е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин и му е благодарил, че е споделил последните развития относно конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.
08.08.2025 17:31

АНСА: Тръмп е попитал Мелони в телефонния им разговор дали Рим би искал да бъде домакин на тристранна среща между него, Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал по време на телефонния разговор, който той проведе снощи с италианския премиер Джорджа Мелони, дали Италия би имала желание да бъде домакин на тристранна среща относно войната в Украйна, която да включва
08.08.2025 08:54

Предстоящата среща на Тръмп и Путин е водеща тема в западния печат

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат. В. "Дейли телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.
08.08.2025 00:27

Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.
07.08.2025 23:53

Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.
07.08.2025 17:54

Путин и Тръмп може да се срещнат в идните дни, като вероятно това може да стане в ОАЕ

Кремъл обяви днес, че среща между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп е предвидена за идните дни, но същевременно изключи за момента възможността за среща на върха с участието и на украинския президент Володимир Зеленски,

