Подробно търсене

Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски

Светослав Танчев
Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски
Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски
Плакат "Мир за света", изработен от руския художник Алексей Сергиенко, показващ колаж с лицата на руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, изложен в художествена галерия в град Санкт Петербург в Русия, 14 март 2025 г. Снимка: AP/Dmitri Lovetsky
Вашингтон,  
08.08.2025 00:27
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.

На журналистически въпрос дали Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да си осигури среща с президента на САЩ, Тръмп отговори: "Не, не трябва. Не".

Руският президент Владимир Путин каза вчера, че се надява да се срещне следващата седмица с американския си колега Доналд Тръмп, вероятно в Обединените арабски емирства, въпреки че представител на Белия дом изрази съмнения, че срещата ще се състои, освен ако лидерът на Кремъл не се съгласи да се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски.

Путин направи това изявление малко преди крайния срок, поставен от Белия дом на Москва да покаже напредък за прекратяването на 3-годишната война в Украйна или да понесе допълнителни икономически санкции.

/СХТ/

Свързани новини

07.08.2025 23:53

Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.
07.08.2025 17:54

Путин и Тръмп може да се срещнат в идните дни, като вероятно това може да стане в ОАЕ

Кремъл обяви днес, че среща между президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп е предвидена за идните дни, но същевременно изключи за момента възможността за среща на върха с участието и на украинския президент Володимир Зеленски,
07.08.2025 17:07

Фон дер Лайен съобщи, че е обсъдила със Зеленски развитието на ситуацията около Украйна и следващите стъпки

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки, предаде Ройтерс. "Обсъдихме
07.08.2025 15:33

Путин заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега Доналд Тръмп са ОАЕ

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че едно от най-подходящите места за среща с американския му колега Доналд Тръмп са Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции. "Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да
07.08.2025 14:34

Европа трябва да участва в мирния процес в Украйна, заяви Зеленски след разговор с Мерц

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинския държавен глава, направено след разговор с германския канцлер Фридрих
07.08.2025 11:19

Дипломация на високи обороти преди изтичането на ултиматума на САЩ към Русия за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин проведе преговори със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - в Москва вчера, броени дни преди крайния срок, поставен от Белия дом, за сключване на мирно споразумение с Украйна. Ако
06.08.2025 22:58

Президентът Тръмп е готов за среща с Путин, както и със Зеленски, съобщи Белият дом

Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента (на Русия Владимир) Путин, така и с президента (на Украйна Володимир) Зеленски", заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес. Левит уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:23 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация