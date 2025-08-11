Зеленски каза, че няма признаци Русия да се подготвя за край на войната; Москва струпвала сили за ново настъпление

Подробно търсене

Иво Тасев, Николай Велев
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Vadym Sarakhan
Киев ,  
11.08.2025 19:43 | ОБНОВЕНА 11.08.2025 20:48
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няма признаци Русия да се подготвя за край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Напротив - те струпват сили, подсказвайки, че ще осъществят нови настъпателни операции", заяви държавният глава в традиционното си вечерно обръщение към нацията, основавайки се на доклад на украинското разузнаване.

По-рано днес в публикация в социалната мрежа "Екс" Зеленски призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност.

Президентът на Украйна изрази тази позиция, след като разговаря по телефона с канадския премиер Марк Карни.

"Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната", написа украинският лидер в "Екс".

/ВД/

