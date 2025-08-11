Подробно търсене
Валерия Динкова
ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия, заяви Кая Калас
Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Снимка: AП/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
11.08.2025 21:14
 (БТА)
Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде Ройтерс.

В публикация в платформата "Екс" тя информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна, 

"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас в изявление.

"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", подчерта тя, посочвайки, че ЕС ще работи по 19-и пакет от санкции.

На 18 юли тази година Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, след като пакетът в продължение на седмици беше блокиран от Словакия.

/ИТ/

11.08.2025 19:43

Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност, предаде Ройтерс.
11.08.2025 19:43

Европа заяви, че на срещата на върха САЩ-Русия в петък не може да се вземе решение за размяната на земи в Украйна

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи.
11.08.2025 19:14

Тръмп заяви, че очаква конструктивен разговор с Владимир Путин

Американският президент Доналд Тръмп днес каза, че очаква конструктивен разговор с руския си колега Владимир Путин по време на срещата им във връзка с войната в Украйна, насрочена за петък в Аляска, предаде Франс прес.
11.08.2025 18:36

Германският канцлер обяви виртуална среща в сряда на Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС и НАТО преди срещата Тръмп-Путрин в Аляска

Американският президент Донлад Тръмп, лидерите на Украйна и няколко европейски страни, както и на НАТО и ЕС, ще участват в сряда във "виртуална среща" на тема Украйна, два дни преди срещата между Тръмп и руския му колега Владимир Путин, съобщи днес говорител на германския канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

