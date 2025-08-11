Кая Калас: Необходимо е трансатлантическо единство и натиск върху Русия, за да се сложи край на войната в Украйна

Подробно търсене

Пламен Йотински
Ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас говори пред медиите в централата на ЕС в Брюксел. Снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
11.08.2025 20:30
 (БТА)
Ръководителката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в публикация в платформата "Екс", че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Тя добави, че междувременно ЕС ще работи за повече санкции срещу Русия, повече военна подкрепа за Украйна и повече подкрепа за бюджетните нужди на Украйна и процеса на присъединяване към ЕС.

"Трансатлантическото единство, подкрепата за Украйна и натискът върху Русия са начинът, по който ще сложим край на тази война и ще предотвратим бъдеща руска агресия в Европа", каза Калас.

11.08.2025 19:43

Европа заяви, че срещата на върха САЩ-Русия в петък не може да се вземе решение за размяната на земи в Украйна

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи.
11.08.2025 15:28

Ройтерс: Европа се опитва да повлияе на позицията на САЩ преди разговорите между Тръмп и Путин

Полският премиер Доналд Туск заяви, че САЩ са обещали да се консултират с Европа преди срещата на върха с руския президент Владимир Путин, докато европейските министри се подготвят за дискусии на фона на опасенията, че Вашингтон може да диктува неизгодни мирни условия за Украйна, предаде Ройтерс.
10.08.2025 16:23

Кая Калас заяви, че споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС, допълвайки, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс.

Към 21:18 на 11.08.2025 Новините от днес

