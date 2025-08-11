Кая Калас: Необходимо е трансатлантическо единство и натиск върху Русия, за да се сложи край на войната в Украйна

Ръководителката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в публикация в платформата "Екс", че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили днес подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Тя добави, че междувременно ЕС ще работи за повече санкции срещу Русия, повече военна подкрепа за Украйна и повече подкрепа за бюджетните нужди на Украйна и процеса на присъединяване към ЕС.

"Трансатлантическото единство, подкрепата за Украйна и натискът върху Русия са начинът, по който ще сложим край на тази война и ще предотвратим бъдеща руска агресия в Европа", каза Калас.