Подробно търсене

Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия

Владимир Сахатчиев
Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия
Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия
Изглед към Кремъл от Москва река, 2 юни 2022 г. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Москва,  
09.08.2025 02:54
 (БТА)

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща на върха на 15 август в Аляска дългосрочното уреждане на конфликта в Украйна, съобщи пред журналисти руският президентски съветник Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Ушаков посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

"Ако гледаме напред, то, естествено се ориентираме към това следващата среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп да бъде на руска земя. Съответната покана към американския лидер вече е отправена", каза кремълският официален представител.

По-рано за предстоящата среща на върха в Аляска съобщи и американският лидер, цитиран от агенциите.

"Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

В четвъртък Путин потвърди, че е планирана среща с Тръмп за войната в Украйна, и предложи Обединените арабски емирства като възможен домакин на разговорите.

По-рано президентът на САЩ каза пред журналисти в Белия дом, че споразумението между Москва и Киев ще включва размяна на територии.

"Ще има известна размяна на земи за доброто на двете държави", каза той пред журналисти по време на среща на върха за мир в Белия дом с участието на лидерите на Армения и Азербайджан.

/ВС/

Свързани новини

08.08.2025 17:31

АНСА: Тръмп е попитал Мелони в телефонния им разговор дали Рим би искал да бъде домакин на тристранна среща между него, Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал по време на телефонния разговор, който той проведе снощи с италианския премиер Джорджа Мелони, дали Италия би имала желание да бъде домакин на тристранна среща относно войната в Украйна, която да включва
08.08.2025 08:54

Предстоящата среща на Тръмп и Путин е водеща тема в западния печат

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат. В. "Дейли телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.
08.08.2025 00:27

Тръмп каза, че ще се срещне с Путин дори ако руският лидер не се срещне с украинския президент Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:27 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация