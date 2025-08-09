Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща на върха на 15 август в Аляска дългосрочното уреждане на конфликта в Украйна, съобщи пред журналисти руският президентски съветник Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Ушаков посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

"Ако гледаме напред, то, естествено се ориентираме към това следващата среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп да бъде на руска земя. Съответната покана към американския лидер вече е отправена", каза кремълският официален представител.

По-рано за предстоящата среща на върха в Аляска съобщи и американският лидер, цитиран от агенциите.

"Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

В четвъртък Путин потвърди, че е планирана среща с Тръмп за войната в Украйна, и предложи Обединените арабски емирства като възможен домакин на разговорите.

По-рано президентът на САЩ каза пред журналисти в Белия дом, че споразумението между Москва и Киев ще включва размяна на територии.

"Ще има известна размяна на земи за доброто на двете държави", каза той пред журналисти по време на среща на върха за мир в Белия дом с участието на лидерите на Армения и Азербайджан.