Подробно търсене

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна

Симеон Томов
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев. Снимка: АП/ Mark Schiefelbein
Москва ,  
10.08.2025 20:46
 (БТА)
Етикети

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските въздушни удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна, но заяви, че сътрудничеството областта на енергетиката между Баку и Киев ще продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на пресслужбата на азербайджанския президент след телефонен разговор между Алиев и украинския президент Володимир Зеленски. 

"По време на разговора двете страни осъдиха умишлените въздушни удари на Русия срещу депо за суров петрол, собственост на азербайджанската компания "СОКАР" (азербайджанската държавна петролна компания) в Украйна, както и срещу други азербайджански съоръжения и газоизмервателната станция, транспортираща газ до Украйна", се казва в изявление на пресслужбата на Алиев. 

"Те (Алиев и Зеленски) изразиха увереността си, че тези атаки няма да попречат на енергийното сътрудничество между Азербайджан и Украйна", се посочва още в текста. 

По-рано тази седмица Русия нанесе удари по депо за суров петрол и по газоизмервателна станция, използвана за внос на втечнен природен газ от САЩ и Азербайджан в близост до село Новосилске в украинската Одеска област, според източници и украински официални представители. 

Украински представители казаха, че Русия е поразила газоизмервателната станция "Орловка" близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. В края миналия месец държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания "СОКАР" (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс. 

Украинската инфраструктура и енергийните съоръжения в страната често стават обект на руски удари. През последните месеци руските сили засилиха атаките си с безпилотни летателни апарати и ракети срещу украински градове и селища, отбелязва Ройтерс.

/ВА/

Свързани новини

10.08.2025 22:12

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се се надява, че Зеленски ще присъства на преговорите между Тръмп и Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се надява, че украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде Ройтерс.
10.08.2025 22:01

При руски въздушен удар по автогара в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи външното министерство на Украйна

При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.
09.08.2025 04:41

Доналд Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан обещаха да спрат "завинаги" да воюват помежду си, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от агенциите. Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор помежду си, довел до няколко войни между тях. В присъствието
09.08.2025 02:54

Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща на върха в Аляска дългосрочното уреждане на конфликта в Украйна, събощи пред журналисти руският президентски съветник Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че "в
08.08.2025 13:34

Независимият газов оператор Ай Си Джи Би получи разрешение за строителство на Лот 1 по проекта за разширение на капацитета

Независимият преносен оператор Ай Си Джи Би (ICGB) получи разрешение за строителство на Лот 1 от планирания проект за разширяване на капацитета на интерконектора Гърция-България  от 3 на 5 млрд. куб. м на година. Издаденото разрешение от
07.08.2025 13:15

Украйна обяви, че продължават да текат доставките по ударения от Русия газопровод, който минава през България

Доставките на газ по атакуваната с дронове от Русия вчера междусистемна газова връзка "Орловка" по Трансбалканския газопровод при село Новосилске в украинската Одеска област продължават да текат и днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинската газопреносна компания оператор.
21.07.2025 15:05

Кремъл не изключи възможността за среща между Путин и Тръмп в Пекин през септември и заяви, че Москва подкрепя нов кръг от преговори с Киев

Кремъл заяви днес, че не изключва възможността за среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, ако двамата лидери са в Пекин по едно и също време през септември, предаде Ройтерс.
30.06.2025 15:11

Подкрепилите американските санкции срещу Русия трябва да се замислят как това ще повлияе за мирните усилия в Украйна, заяви говорителят на Кремъл

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че онези, подкрепили проектозакона на американския сенатор Линдзи Греъм, предвиждащ нови строги санкции срещу Русия и търговските ѝ партньори, трябва да се запитат как това ще повлияе на усилията за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:21 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация