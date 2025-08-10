Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските въздушни удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна, но заяви, че сътрудничеството областта на енергетиката между Баку и Киев ще продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на пресслужбата на азербайджанския президент след телефонен разговор между Алиев и украинския президент Володимир Зеленски.

"По време на разговора двете страни осъдиха умишлените въздушни удари на Русия срещу депо за суров петрол, собственост на азербайджанската компания "СОКАР" (азербайджанската държавна петролна компания) в Украйна, както и срещу други азербайджански съоръжения и газоизмервателната станция, транспортираща газ до Украйна", се казва в изявление на пресслужбата на Алиев.

"Те (Алиев и Зеленски) изразиха увереността си, че тези атаки няма да попречат на енергийното сътрудничество между Азербайджан и Украйна", се посочва още в текста.

По-рано тази седмица Русия нанесе удари по депо за суров петрол и по газоизмервателна станция, използвана за внос на втечнен природен газ от САЩ и Азербайджан в близост до село Новосилске в украинската Одеска област, според източници и украински официални представители.

Украински представители казаха, че Русия е поразила газоизмервателната станция "Орловка" близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. В края миналия месец държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания "СОКАР" (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.

Украинската инфраструктура и енергийните съоръжения в страната често стават обект на руски удари. През последните месеци руските сили засилиха атаките си с безпилотни летателни апарати и ракети срещу украински градове и селища, отбелязва Ройтерс.