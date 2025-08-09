Подробно търсене
Симеон Томов
Зеленски отхвърли официалното отстъпване на украинска територия и подчерта, че Киев трябва да участва във всички преговори
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/ Henning Bagger
Киев ,  
09.08.2025 15:27
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като предупреди, че сключването каквото и да е било мирно споразумение, което изключва Киев, няма да доведе до реални решения, предаде Асошиейтед прес. 

Срещата между Тръмп и Путин, насрочена за идния петък (15 август) в Аляска, се разглежда като потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва АП. 

Тръмп изрази готовност да се срещне с Путин дори ако руският президент не се срещне със Зеленски, което подхрани опасенията, че Украйна може да бъде изключена от преговорите за прекратяване на най-големия конфликт на Стария континент от Втората световна война насам. 

В изявление, публикувано в "Телеграм", Зеленски заяви, че териториалната цялост на Украйна, заложена в конституцията, не подлежи на преговори и подчерта, че трайният мир трябва да включва гласа на Украйна на преговорите. 

Зеленски заяви, че Украйна "няма да даде на Русия никакви награди за това, което е направила" и че "украинците няма да дадат земята си на окупатора". 

Във връзка с украинските опасения, че директна среща между Путин и Тръмп би могла да маргинализира Киев и европейските интереси, Зеленски заяви: "Всяко решение, взето без Украйна, е в същото време решение срещу мира. Те няма да доведат до нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят". 

По-рано украински официални представители бяха заявили пред АП, че Киев би приел мирно споразумение, което де факто би признало невъзможността на Украйна да си върне загубените територии чрез военна намеса. 

Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна. "Изглежда логично нашата делегация да прелети Беринговия проток и да такава важна и дългоочаквана среща на върха между лидерите на двете страни да се проведе в Аляска", заяви руският президентски външнополитически съветник Юрий Ушаков в изявление, публикувано в новинарския канал на Кремъл. 

Такава среща на върха може да се окаже решаваща за войната, която започна преди повече от три години, въпреки че няма гаранция, че това ще спре сраженията, тъй като Москва и Киев остават далеч един от друг по отношения на условията за мир. 

 

 

 

/ЛМ/

