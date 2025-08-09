Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин идния петък в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска, съобщиха агенциите.

"Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

В четвъртък Путин потвърди, че е планирана среща с Тръмп за войната в Украйна, и предложи Обединените арабски емирства като възможен домакин на разговорите.

Русия води разрушителна война срещу Украйна от повече от три години. Тръмп нееднократно е изразявал желанието си да сложи край на конфликта час по-скоро, отбелязва ДПА.

Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.

По-рано вчера Тръмп каза, че Украйна и Русия вероятно "ще си разменят" части от територии като част от споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.

Американският лидер преди това отбеляза, че възнамерява първо да се срещне с Путин и след това разговорите да прераснат в тристранни, с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Но Кремъл изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски.

В четвъртък руският лидер каза, че според него не е невъзможно да се срещне с украинския си колега, но по думите му за подобни преговори е нужно да са налице необходимите условия и предпоставки, които според него засега са далеч от изпълнени.

Путин не назова условията си, но Кремъл преди е настоявал Украйна да се откаже от земите, които Русия е окупирала, включително от Крим, който тя незаконно анексира през 2014 г., а също и Западът да престане да снабдява Киев с оръжие и да изключи всякаква възможност за украинско членство в НАТО.

Зеленски и европейските му съюзници отхвърлиха тези искания.