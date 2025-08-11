Подробно търсене

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви, че е обсъдил с Марко Рубио дипломатическите усилия за справедлив мир в Украйна

Светослав Танчев
Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви, че е обсъдил с Марко Рубио дипломатическите усилия за справедлив мир в Украйна
Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви, че е обсъдил с Марко Рубио дипломатическите усилия за справедлив мир в Украйна
Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак. Снимка: AP/Efrem Lukatsky
Киев/Вашингтон,  
11.08.2025 23:17
 (БТА)

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви днес, че е обсъдил по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио начините за постигане на справедлив мир в Украйна и двамата са координирали позициите си преди дипломатическите стъпки, планирани за тази седмица, предаде Укринформ, като се позова на пост на ръководителя на канцеларията на Зеленски в приложението "Телеграм".

"За Украйна приоритетът е справедлив и траен мир, който изисква безусловно прекратяване на огъня като предпоставка за съществени преговори, както и засилен натиск върху Русия да предприеме реални стъпки в тази посока", написа Ермак.

Ермак благодари също така на американския президент Доналд Тръмп, на Рубио и на специалния пратеник на САЩ Кийт Келог за желанието им да сложат край на войната на Русия срещу Украйна и да постигнат справедлив мир, отбелязва Укринформ.

Тръмп планира да се срещне с Путин в Аляска на 15 август.

/СХТ/

Свързани новини

12.08.2025 00:57

"Силата не трябва да променя границите" в Украйна, каза германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли предположенията за възможни териториални отстъпки от страна на Украйна в замяна на мир с Русия след вчерашните му консултации с неговите колеги от ЕС, предаде ДПА, като се позова на пост на министъра в платформата "Екс".
11.08.2025 21:25

Тръмп каза, че Украйна и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да има мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Той посочи, че преговорите му с руския президент Владимир Путин ще имат за цел да проучат възможността за сключване на споразумение, съобщава Ройтерс.
11.08.2025 19:43

Европа заяви, че на срещата на върха САЩ-Русия в петък не може да се вземе решение за размяната на земи в Украйна

Украйна и нейните поддръжници в Европа настояват, че САЩ и Русия не могат да вземат решение за размяна на земи зад гърба им на срещата на върха тази седмица, но европейците признават, че е малко вероятно Москва да се откаже от контрола върху украинските земи, които държи.
11.08.2025 15:03

Териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна и че международният натиск върху Кремъл трябва да бъде засилен, предаде Ройтерс.
11.08.2025 05:06

Една решаваща седмица за Украйна

Решаваща седмица за войната в Украйна започва от днес, като кулминацията ще бъде на 15 август, когато се пада Успение Богородично. Тогава ще се проведе в Аляска срещата на върха между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин,
10.08.2025 22:57

Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА. "Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да
10.08.2025 18:40

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между Путин и Зеленски

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.
10.08.2025 16:23

Кая Калас заяви, че споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС, допълвайки, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс.
10.08.2025 05:44

Тръмп е готов да се срещне с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща, заяви Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
10.08.2025 01:06

Европейските страни са представили на САЩ алтернативен план за мирно уреждане на войната в Украйна, според в. "Уолстрийт джърнъл"

Европейските страни, заедно с Украйна, са подготвили и представили алтернативен план за мирно уреждане в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня, съобщи днес Укринформ, като се позовава на статия във в.
09.08.2025 19:46

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, заяви Макрон преди срещата между Тръмп и Путин

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, каза френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. Макрон направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:52 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация