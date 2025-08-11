Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви, че е обсъдил с Марко Рубио дипломатическите усилия за справедлив мир в Украйна

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви днес, че е обсъдил по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио начините за постигане на справедлив мир в Украйна и двамата са координирали позициите си преди дипломатическите стъпки, планирани за тази седмица, предаде Укринформ, като се позова на пост на ръководителя на канцеларията на Зеленски в приложението "Телеграм".

"За Украйна приоритетът е справедлив и траен мир, който изисква безусловно прекратяване на огъня като предпоставка за съществени преговори, както и засилен натиск върху Русия да предприеме реални стъпки в тази посока", написа Ермак.

Ермак благодари също така на американския президент Доналд Тръмп, на Рубио и на специалния пратеник на САЩ Кийт Келог за желанието им да сложат край на войната на Русия срещу Украйна и да постигнат справедлив мир, отбелязва Укринформ.

Тръмп планира да се срещне с Путин в Аляска на 15 август.