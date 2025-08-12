Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Двайсет и шест евролидери казаха, че Украйна трябва да има свободата сама да определя бъдещето си
Знамето на Украйна е издигнато редом до това на ЕС на пилоните пред сградата на Европейската комисия в Брюксел по повод третата годишнина от пълномащабната руска инвазия в бившата съветска република, 24 февруари 2025 г. (AP Photo/Virginia Mayo)
Брюксел,  
12.08.2025 08:16
 (БТА)
Двайсет и шест европейски държавни и правителствени ръководители посочиха в общо изявление, че украинците трябва да имат свободата сами да определят бъдещето си, и добавиха, че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата на украинските и европейските интереси, предаде Ройтерс.

"Съдържателни преговори могат да бъдат водени единствено в условията на спиране на огъня или отслабване на военните действия", подчертаха лидерите. Те отбелязаха, че са водени от "общото убеждение, че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата на ключовите интереси на Европа и Украйна в областта на сигурността".

Декларацията, която е съгласувана снощи и публикувана днес, е подкрепена от лидерите на всички държави от ЕС, с изключение на Унгария. 

 

/НВ/

