АФП: Тръмп и Путин – една изпълнена с напрежение връзка

Доналд Тръмп се хвали, че е силен човек. И точно това той вижда и у Владимир Путин.

Отношенията между американския президент и руския му колега, които се готвят да се срещнат в Аляска в петък, са отношения между двама лидери със свръхголямо его, които казват, че се възхищават един от друг, но без да са обезателно много близки. Те поддържат нарочно и неяснотата в отношенията си, като всеки от двамата мисли, че така неговите интереси ще надделеят.

Тръмп и Путин бяха близо до броманс по време на първия президентски мандат на американския републиканец (2017-2021), но в крайна сметка отношенията им се усложниха сериозно по време на втория мандат на Тръмп. Президентът на САЩ е гневен, че войната в Украйна продължава, нещо, което той смята за абсурдно.

Тръмп каза, че иска да опипа почвата в петък, надявайки се на конструктивна дискусия с господаря на Кремъл, на който той е готов да каже: "Трябва да прекратите тази война“.

Говорейки за предстоящата среща, американският държавен секретар Марко Рубио увери вчера, че президентът Тръмп има нуждата да погледне Путин право в очите, за да си състави мнение за него и за ситуацията.

Тръмп смята за много уважително от страна на неговия руски колега това, че той ще дойде на тази среща на върха на американска територия. Това ще бъде едва втората им среща на четири очи след тази в Хелзинки през 2018 г. Двамата са се виждали иначе по време на първия мандат на Тръмп още пет пъти, но това беше в кулоарите на различни форуми на високо равнище.

Тръмп уверява, че винаги е поддържал добри отношения с Путин, когото дефинира като интелигентен и се хвали, че познава много добре, въпреки че неотдавна все пак го нарече „напълно луд“, в момент, в който Украйна беше засипана с руски ракети.

От своя страна Путин приветства искреността на републиканския милиардер заради неговата воля да установи мир в Украйна.

От завръщането си на власт през януари американският президент постигна зрелищно сближаване с Москва и с руския лидер, низвергнат от международната общност от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Двамата лидери, които са респективно на 78 и на 72 години, говориха по телефона в продължение на 90 минути на 12 февруари, засвидетелствайки и двамата големи амбиции за рестартиране на отношенията си. Те изпратиха и най-висшите си дипломати за необичайна среща в Саудитска Арабия.

Но след серия от неплодотворни преговори и продължаване на руските бомбардировки, Тръмп се показа все по-нетърпелив и заяви, че е много разочарован от Путин. „Путин говори добре през деня и започва бомбардира през нощта“, заяви неотдавна Тръмп след поредния телефонен разговор между двамата.

В неотдавнашната си книга „Война“ журналистът от „Вашингтон пост“ Боб Удуърд пише, че Тръмп е говорил седем пъти с Путин в периода от напускането на Белия дом през 2021 г. до връщането си на власт през януари на настоящата година. Кремъл отрича.

Паметната дата в отношенията между Тръмп и Путин си остава 16 юли 2018 г. в Хелзинки. След двучасова среща на четири очи двамата лидери засвидетелства желанието си да напишат нова глава в отношенията между Вашингтон и Москва.

Но американският президент породи полемика, тъй като както изглеждаше тогава, прие за чиста монета уверенията на руския президент, че Москва не се е опитвала да повлияе американската кандидатпрезидентска кампания през 2016 г., въпреки изводите на ФБР и на американските разузнавателни агенции.

"Президентът на Русия току що ми каза, че Русия не се е месила. И не виждам защо тя ще го е правила“, заяви тогава Тръмп на пресконференция.

"Предвид случилото се преди това по време на срещите на Тръмп с Путин, се страхувам наистина, че Путин ще възприеме срещата на върха като възнаграждение и като нов повод да продължи още повече войната вместо да търси накрая мира“, казва сенаторката от Демократическата партия на САЩ Джийн Шахин.

Двамата лидери имат радикално различни подходи. Тръмп залага на сделките, докато руският президент на дългосрочните неща, сигурен, че времето ще работи в негова полза. (БТА)

(Превод от френски: Габриела Големанска)