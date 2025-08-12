Подробно търсене

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска
Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска
Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио разговарят в кулоарите на среща на АСЕАН в столицата на Малайзия Куала Лумпур, 10 юли 2025 г. Снимка: Mandel Ngan/Pool via AP
Москва,  
12.08.2025 21:33
 (БТА)
Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили днес по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи днес Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори. 

Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.

По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна. 

Малко по-рано Белият дом съобщи, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска.

 

12.08.2025 20:57

Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и го информира за планираните разговори, които ще проведе в Аляска в петък с американския президент Доналд Тръмп, съобщи пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС.
12.08.2025 19:34

Зеленски каза, че Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че несправедливият мир във войната между Украйна и Русия няма да продължи дълго и ще доведе само до това руските сили да завземат още украинска територия, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на Зеленски в социалните мрежи след телефонния му разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.
12.08.2025 17:12

Преди срещата на върха САЩ-Русия мерките за сигурност в Анкоридж са засилени, хотелите са пълни

Мерките за сигурност са засилени в Анкоридж преди срещата на върха между Русия и САЩ, която се превърна в основно събитие в живота на града, съобщи директорката на Руския културен център в Аляска Анна Верная, предаде ТАСС.

Към 21:49 на 12.08.2025

