Белият дом съобщи, че срещата Тръмп-Путин ще бъде в Анкоридж

Пламен Йотински
Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп разговарят по време на срещата на върха на Г-20 в Хамбург на 7 юли 2017 г. Снимка: АП/Evan Vucci
Вашингтон,  
12.08.2025 21:14
 (БТА)
Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи днес Белият дом, предаде Ройтерс.

Тръмп ще участва във виртуални разговори  за Украйна утре преди срещата си с руския президент Владимир Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.

Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч.  българско време) между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Свързани новини

12.08.2025 17:12

Преди срещата на върха САЩ-Русия мерките за сигурност в Анкоридж са засилени, хотелите са пълни

Мерките за сигурност са засилени в Анкоридж преди срещата на върха между Русия и САЩ, която се превърна в основно събитие в живота на града, съобщи директорката на Руския културен център в Аляска Анна Верная, предаде ТАСС.
09.08.2025 05:50

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха агенциите, като се позоваха на съобщение на самият на Тръмп и на Кремъл. Милиардерът

Към 21:46 на 12.08.2025 Новините от днес

