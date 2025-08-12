Орбан заяви, че Русия е спечелила войната в Украйна

Подробно търсене

Денис Киров
Унгарският премиер Виктор Орбан говори по време на изявление за медиите в Кармелитския манастир в замъка Буда в Будапеща, Унгария, четвъртък, 3 април 2025 г.. / Снимка: АП/Denes Erdos
Будапеща,  
12.08.2025 21:12
 (БТА)
Десният премиер на Унгария Виктор Орбан заяви днес, че Русия е спечелила войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Той каза това преди срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък.

Орбан, който е на власт от 2010 г., е критикуван от някои европейски лидери заради връзките на правителството му с Русия и противопоставянето на военната помощ за Украйна, в момент, когато унгарската икономика изпитва трудности да се възстанови от шокова инфлация, отбелязва Ройтерс.

Орбан, който продължава да поддържа близки отношения с Путин дори след руското нападение срещу Украйна през 2022 г., вчера се превърна в единствения лидер на страна от Европейския съюз (ЕС), който не подкрепи общото изявление, че Украйна трябва да разполага със свободата сама да реши бъдещето си.

„В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война“, заяви Орбан в интервю за канала „Патриот“ (Patriot) в „Ютюб“ (YouTube).

„Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът, който стои зад Украйна, ще признае, че това вече се е случило и какъв ще е резултатът“.

Унгария, която получава по-голямата част от енергията си от Русия, отказва да изпраща оръжия на Украйна, а Орбан е твърд противник на приемането на Украйна в ЕС, аргументирайки се, че евентуалното ѝ членство ще нанесе щети на унгарските земеделци и ще предизвика хаос в икономиката.

Орбан заяви, че по време на бившата американска администрация начело с Джо Байдън Европа е пропуснала възможността да преговаря с Путин и вече е заплашена бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие.

„Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто“, отбеляза Орбан, като добави, че част от причините да отхвърли общото споразумение на ЕС за Украйна е, че кара Европа да изглежда „абсурдно и жалко“.

„Когато двама лидери седнат да преговарят помежду си, американците и руснаците … и ти не си поканен, не бързаш да звъниш, не тичаш наоколо и не крещиш отвън“, каза в заключение унгарският премиер.

