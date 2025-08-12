Белият дом каза, че срещата Тръмп-Путин ще бъде "упражнение по слушане" за американския президент, който вбъдеще може да посети Русия

Насрочената за петък на американска земя среща между президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, ще бъде "упражнение по слушане за президента" Тръмп, обяви Белият дом днес, предаде Ройтерс. От Вашингтон са намалили очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна, допълва световната агенция.

Белият дом официално обяви днес, че срещата Тръмп-Путин ще бъде в петък в град Анкоридж, в американския щат Аляска.

"Само една от страните в тази война ще бъде представена на срещата, така се пада на президента да отиде и да получи по-ясна и по-добра представа как да сложим край на тази война", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Белия дом.

"Това е упражнение по слушане за президента", добави тя.

В бъдеще самият Тръмп може да посети Русия. "Може би има планове в бъдеще (Тръмп) да пътува за Русия", заяви Левит.

Основни въпроси остават нерешени преди заявената среща на лидерите на САЩ и Русия, отбелязва Ройтерс. Тръмп вече каза, че Москва и Киев ще трябва да направят териториални отстъпки.

Украинският президент Володимир Зеленски бе заявил, че конституцията на страната му изключва подобна сделка и че никакво споразумение не може да бъде постигнато без участието на Украйна в преговорите.

Белият дом отказа да коментира разговорите между Тръмп и Зеленски преди срещата на американския държавен глава с Путин. Президентът на САЩ каза вчера, че Зеленски може да бъде поканен на следваща среща с руския държавен глава.

"Президентът храни дълбоко уважение към всички страни в конфликта и се опитва да сложи край на този конфликт", посочи Левит.

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на служител на Белия дом.

Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч. българско време) между европейски лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.