ОБНОВЕНА Пхенян обяви, че в разговора си с Ким Чен-ун руският президент Путин е оценил помощта на Северна Корея за "освобождението" на Курска област

Пламен Йотински, Иво Тасев
Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун след подписването на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между двете страни в севернокорейската столица Пхенян, 19 юни 2024 г. Снимка: "Спутник" чрез АП/Kristina Kormilitsyna
Москва/Пхенян,  
12.08.2025 20:57 | ОБНОВЕНА 13.08.2025 01:35
 (БТА)
Централната новинарска агенция на Северна Корея - КЦТА, обяви днес, че във вчерашния си телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун руският президент Владимир Путин е оценил помощта на КНДР за "освобождението" на руската Курска област, предаде Ройтерс.

Путин е изтъкнал "храбростта, героизма и духа на саможертва, показани от военнослужещите от Корейската народна армия", се допълва в информацията на КЦТА.

Пхенян изпрати хиляди войници в подкрепление на руските войски, които се стремяха да си върнат териториите, завзети от украинските сили по време на офанзивата в Курска област миналото лято, припомня Ройтерс.

По-рано пресслужбата на Кремъл предаде, че Путин е имал телефонен разговор с Ким Чен-ун и го е информирал за планираната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък в Аляска. 

Двамата за изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян, информира ТАСС. 

КЦТА не е споменала в информацията си за предстоящата среща Путин-Тръмп, пояснява Ройтерс.

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва в съобщението на Кремъл.

Путин е поздравил Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.

/ИТ/

12.08.2025 21:33

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.
13.07.2025 09:50

Ким Чен-ун увери Сергей Лавров в безусловната подкрепа на КНДР за Русия във войната срещу Украйна, предадоха севернокорейски медии

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун увери руския външен министър Сергей Лавров в безусловната подкрепа на Северна Корея за Русия във войната срещу Украйна, предадоха днес севернокорейски медии, цитирани от Франс прес.На срещата си с Лавров лидерът на КНДР е изразил увереността си, че победата на Москва е "сигурна".
30.06.2025 17:37

Държавните медии в КНДР показаха кадри, на които Ким Чен-ун отдава почит на загинали севернокорейски войници в сраженията между Русия и Украйна

Държавните медии в КНДР показаха кадри, на които севернокорейският лидер Ким Чен-ун покрива ковчези с националния флаг на страната, предаде Ройтерс.
29.06.2025 00:50

Сътрудничеството между Русия и Северна Корея в областта на културата е достигнало "невиждани висоти", обяви руска министърка в Пхенян

Министърката на културата на Русия Олга Любимова заяви в севернокорейската столица Пхенян, че сътрудничеството между Русия и Северна Корея в областта на културата е достигнало "невиждани висоти", предаде Ройтерс.

