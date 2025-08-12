Пхенян обяви, че в разговора си с Ким Чен-ун руският президент Путин е оценил помощта на Северна Корея за "освобождението" на Курска област

Централната новинарска агенция на Северна Корея - КЦТА, обяви днес, че във вчерашния си телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун руският президент Владимир Путин е оценил помощта на КНДР за "освобождението" на руската Курска област, предаде Ройтерс.

Путин е изтъкнал "храбростта, героизма и духа на саможертва, показани от военнослужещите от Корейската народна армия", се допълва в информацията на КЦТА.

Пхенян изпрати хиляди войници в подкрепление на руските войски, които се стремяха да си върнат териториите, завзети от украинските сили по време на офанзивата в Курска област миналото лято, припомня Ройтерс.

По-рано пресслужбата на Кремъл предаде, че Путин е имал телефонен разговор с Ким Чен-ун и го е информирал за планираната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък в Аляска.

Двамата за изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян, информира ТАСС.

КЦТА не е споменала в информацията си за предстоящата среща Путин-Тръмп, пояснява Ройтерс.

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва в съобщението на Кремъл.

Путин е поздравил Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.