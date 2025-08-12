Подробно търсене

Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун

Пламен Йотински
Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун
Путин проведе разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун
Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун след подписването на споразумението за ново партньорство между двете страни в Пхенян, 19 юни 2024 г. Снимка: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool via AP
Москва/Пхенян,  
12.08.2025 20:57
 (БТА)
Етикети

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и го информира за планираните разговори, които ще проведе в Аляска в петък с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС. 

Двамата за изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян. 

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва още в съобщението.

Путин поздрави Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.

/НС/

Свързани новини

12.08.2025 21:33

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката на срещата между Тръмп и Путин в петък в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили определени аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.
13.07.2025 09:50

Ким Чен-ун увери Сергей Лавров в безусловната подкрепа на КНДР за Русия във войната срещу Украйна, предадоха севернокорейски медии

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун увери руския външен министър Сергей Лавров в безусловната подкрепа на Северна Корея за Русия във войната срещу Украйна, предадоха днес севернокорейски медии, цитирани от Франс прес.На срещата си с Лавров лидерът на КНДР е изразил увереността си, че победата на Москва е "сигурна".
30.06.2025 17:37

Държавните медии в КНДР показаха кадри, на които Ким Чен-ун отдава почит на загинали севернокорейски войници в сраженията между Русия и Украйна

Държавните медии в КНДР показаха кадри, на които севернокорейският лидер Ким Чен-ун покрива ковчези с националния флаг на страната, предаде Ройтерс.
29.06.2025 00:50

Сътрудничеството между Русия и Северна Корея в областта на културата е достигнало "невиждани висоти", обяви руска министърка в Пхенян

Министърката на културата на Русия Олга Любимова заяви в севернокорейската столица Пхенян, че сътрудничеството между Русия и Северна Корея в областта на културата е достигнало "невиждани висоти", предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:46 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация