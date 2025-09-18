Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Зеленски парафира Споразумението за стогодишно партньорство с Великобритания
Британският премиер Киър Стармър (вляво) посреща украинския президент Володимир Зеленски на "Даунинг стрийт" 10, 14 август 2025 г. Снимка: AP/Kirsty Wigglesworth
Киев,  
18.09.2025 12:50
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски парафира Споразумението за стогодишно партньорство с Великобритания, и благодари на крал Чарлз Трети за подкрепата му. Президентът на Украйна обяви това в социалната мрежа "Екс", съобщи агенция Укринформ.

"Нашият съюз удвоява силата ни. Затова е чест и привилегия да подпиша закона, ратифициращ Споразумението за стогодишно партньорство между Обединеното кралство и Украйна. Вчера Върховната рада подкрепи с огромно мнозинство този исторически договор, а днес го връщам в парламента с моя подпис", заяви Зеленски.

Той също така изрази своята дълбока благодарност към крал Чарлз Трети за неговата непоколебима подкрепа.

"Когато тиранията отново заплашва Европа, всички ние трябва да останем твърди, а Великобритания продължава да играе водеща роля в защитата на свободата на много фронтове. Заедно сме постигнали много и с подкрепата на свободолюбивите нации – Обединеното кралство, нашите европейски партньори и САЩ – продължаваме да защитаваме ценностите и да пазим човешкия живот. Ние сме обединени в усилията си да направим дипломацията ефективна и да осигурим траен мир за европейския континент", отбеляза украинският президент.

Както съобщи по-рано Укринформ, вчера Върховната рада ратифицира Споразумението за стогодишно партньорство между Украйна и Великобритания. Договорът беше ратифициран с 295 гласа "за".

Документът, по-специално, предвижда засилване на отбранителното сътрудничество в областта на морската сигурност чрез създаването на нова структура за укрепване на сигурността на Балтийско, Черно и Азовско море и за възпиране на руската инвазия. Той също така предвижда сътрудничество между експерти за развитие на партньорства в областта на здравеопазването, селскостопанските технологии, космоса и безпилотните технологии, както и за насърчаване на образователни проекти.

/ЛМ/

Свързани новини

12.09.2025 21:55

Украинската министър-председателка обсъди производството на оръжия и санкциите срещу Русия с британската външна министърка

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко и британският министър на външните работи Ивет Купър се срещнаха в Киев, за да обсъдят сътрудничеството в сферата на отбранителната промишленост и засилването на санкциите срещу Русия, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Свириденко в „Телеграм“.
14.08.2025 17:56

Великобритания и Украйна са единодушни, че има "твърда решимост" за постигане на мир в навечерието на разговорите в Аляска

Британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че има "твърда решимост" за мир в Украйна и реална възможност за прекратяване на огъня преди очакваните с голям интерес разговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, предадоха Пи Ей Мидиа и ДПА.

