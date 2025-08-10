Двама убити при атака с дронове в руската Тулска област. Общо 6 убити при руски нападения по няколко области на Украйна

Двама души са загинали, а трима са били ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от 11 безпилотни самолета, предаде ТАСС, като се позова на губернатора Дмитрий Миляев.

Същевременно руското министерство на отбраната заяви, че за последните три часа руската противовъздушна отбрана е унищожила 27 украински дрона над няколко руски области - 11 над Тулска област, 7 над Брянска област, 5 над Орловска област, 2 над Калужка област и по 1 над територията на Московския райони и Рязанска област.

Малко преди това при руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското външно министерство в публикация в „Екс“. „Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, се добавя в публикацията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в Запорожие.

Отделно 6 души загинаха при руски атаки с дронове или от руски артилерийски огън в Доценка, Запорожка и Херсонска област, съобщиха по-рано днес украинските власти, цитирани от Франс прес.

От своя страна украинските военни заявиха, че са атакували с дронове петролна рафинерия в Саратовска област в Западна Русия. Губернаторът на областта Роман Бугаригин заяви, че промишлено предприятие е било повредено и че един човек е загинал.

Друга рафинерия в Ухта в Република Коми в Северозападна Русия, на около 2000 километра от фронтовата линия, е била повредена, според източник от украинското разузнаване. Местните власти потвърдиха атака с дронове в района, но без да споменават, че тази рафинерия е претърпяла щети.