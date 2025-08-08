Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че днес ще бъде домакин на лидерите на Азербайджан и Армения за "официална церемония по подписване на мирното споразумение" в Белия дом, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната му мрежа "Трут Соушъл" Тръмп каза още, че САЩ също ще подпишат двустранни икономически споразумения с двете страни.

Двете страни, които получиха независимост от бившия Съветски съюз през 1991 г., водят дългогодишен спор от 80-те години на миналия век, когато Нагорни Карабах, населен предимно с етнически арменци азербайджански регион, се отцепи от Азербайджан с подкрепата на Армения.

Азербайджан си върна територията през 2023 г., като принуди над 100 000 етнически арменци от този регион да избягат в Армения.