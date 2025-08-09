Доналд Тръмп обяви, че лидерите на Армения и Азербайджан са се споразумели да спрат да воюват помежду си "завинаги"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че арменският премиер Никол Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев са се ангажирали с траен мир между страните си. Американският лидер каза това на среща на върха в Белия дом с участието на лидерите на двете южнокавказки държави, чийто домакин бе той, предаде Франс прес.

"Армения и Азербайджан се ангажират да спрат боевете завинаги, да отворят (границите си) за търговия и пътувания и да развиват дипломатически отношения, като зачитат суверенитета и териториалната цялост на другата страна", посочи републиканецът.

Американският президент добави, че отменя ограниченията върху военното сътрудничество с Азербайджан.