Азербайджан предложи с Армения заедно да номинират президента на САЩ за Нобеловата награда за мир

Владимир Сахатчиев
Нобелово отличие по време на церемония в Ню Йорк, 8 декември 2020 г. (Angela Weiss/Pool Photo via AP, File)
Вашингтон,  
09.08.2025 02:04
Азербайджанският президент Илхам Алиев предложи с Армения заедно да номинират американския лидер Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир, след като двете страни сключиха споразумение за край на дългогодишния си конфликт на церемония в Белия дом, съобщиха агенциите.

"Може би премиерът (Никол) Пашинян е съгласен да изпратим съвместно предложение до Нобеловия комитет за удостояване на президента Тръмп с Нобеловата награда за мир", каза Алиев на събитието в Белия дом.

След това Пашинян се намеси и взе думата: "Мисля, че президентът Тръмп заслужава да получи Нобеловата награда за мир и ние ще отстояваме тази идея и ще призоваваме за това".

 

