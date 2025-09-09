АКП: Първите пътници и полети до новото международно летище "Течо" в Камбоджа бяха посрещнати с церемонии

Премиерът на Камбоджа Хун Манет похвали началото на функционирането на международното летище "Течо" (TIA), предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

"Приветстваме откриването на летище "Течо", което ще започне да предоставя услуги за вътрешни и международни полети, разширявайки допълнително връзката на Камбоджа със света", написа Манет на официалните си страници социалните платформи.

"Авиационният сектор е един от основните двигатели на туристическия бранш, бизнеса, политическите мрежи и многоцелевите мисии. Като основен източник на национални приходи той се подкрепя от целенасочена политика за привличане на инвестиции, укрепване на дипломатическите отношения и популяризиране на нови дестинации. Поради това Камбоджа активно разширява и модернизира международните си летища, за да отговори на нарастващото търсене и да подобри свързаността за пътуващите, особено за тези, които посещават Камбоджа", подчерта премиерът на Камбоджа.

Първият полет до летище "Течо" беше изпълнен от националния превозвач "Еър Камбоджа" (Air Cambodia), последван скоро след това от полет на "Сингапур Еърлайнс" (Singapore Airlines). И двата полета бяха сърдечно посрещнати с церемония с участието на висши служители и губернаторите на провинциите Кандал и Такео.

Международното летище "Течо", което е на стойност 1,5 млрд. долара, е най-новата врата на Камбоджа към света. То ще бъде официално открито на 20 октомври 2025 г. от премиера на страната.

Разположено върху площ от над 2600 хектара земя в провинция Кандал и частично в провинция Такео, новото летище се намира на приблизително 20 км от столицата Пномпен.

Като голямо международно летище, "Течо" е проектирано да обслужва полети на дълги разстояния от и до различни континенти, включително самолети "Еърбъс" A380-800 и "Бойнг" 747-800.

Операциите на летище "Течо" започнаха след затварянето на международното летище в Пномпен в полунощ на 8 септември 2025 г. "Къриън Еър" (Korean Air) бе последната авиокомпания, чийто самолет излетя от международното летище в Пномпен, известно още като летище "Почентонг".

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)