АКП: Кръговата и зелената икономика са ключ към растежа, заяви камбоджанският министър на промишлеността
31.10.2025 17:26
Камбоджа ускорява усилията си за преминаване към по-зелен, кръгов и технологично обусловен икономически растеж, в момент, когато страната се подготвя за бъдещето си, след като някога е била икономически най-слабо развитата (в региона - бел. ред.), заяви министърът на промишлеността, науката, технологиите и иновациите Хем Ванди, на Световната среща на върха за зелена и устойчива икономика 2025 г. в Пномпен, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. 

В разговор с политици от региона, инвеститори и глобални партньори за развитие, министърът заяви, че страната се стреми да балансира икономическия ръст с климатичната отговорност и нарастващите пазарни очаквания. 

„Предизвикателството пред нас не е дали да се индустриализираме, а как да се индустриализираме устойчиво, като гарантираме, че иновациите и екологичното управление напредват ръка за ръка“, отбеляза той.

Той посочи националните реформи и политическите инструменти, включително Националната политика за енергийна ефективност 2022–2030 г. и Кръговата стратегия за околната среда 2023–2028 г., които подкрепят декарбонизацията, ресурсната ефективност и конкурентоспособността.

„Нашата посока е ясна - ще изградим индустриална конкурентоспособност чрез устойчивост и иновации, чрез развитие на фабрики, задвижвани от смарт технологии, засилване на автоматизацията и интегриране на нововъзникващи технологии като изкуствен интелект в производството“, добави той.

