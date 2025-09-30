АКП: Форум за дигитално управление ще бъде проведен през декември в Пномпен

Министерството на пощите и телекомуникациите на Камбоджа ще бъде домакин на Форума за дигитално управление 2025 и свързаните с него национални и международни събития от 5 до 7 декември в Пномпен, на тема „Ускоряване на дигиталното бъдеще: Управление, растеж и глобални партньорства“, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Според министерството, тридневният форум има за цел да покаже напредъка на Камбоджа в дигиталното управление, да повиши конкурентоспособността на страната в дигиталния сектор в рамките на АСЕАН, да насърчи сътрудничеството и партньорствата и да сподели дигиталните иновации както от държавния, така и от частния сектор.

Форумът за дигитално управление 2025, описан като най-голямото събитие за дигитални технологии в Камбоджа, ще включва форум за споделяне на опит в областта на дигиталната трансформация, управлението и новите технологии, по-специално изкуствения интелект и изложба за дигитални технологии, представяща постижения, програми и платформи за дигитално управление и дигитални решения от министерства, институции, компании и стартиращи предприятия.

