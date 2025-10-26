Пордим отбелязва празника си с тържествена литургия, изложба и концерт

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
26.10.2025 07:00
С откриване на изложба „Живопис и графика“ на художника Крум Коцев започват инициативите, посветени на празника на град Пордим. Откриването на експозицията е от 16:00 часа в градската художествена галерия, съобщават от Общината. 

След това ще бъде отслужена тържествена света литургия в храм „Свети Димитър“. 

Празникът ще продължи с концерт в салона на читалище „Иван Радоев 1907“ с участието на танцовата формация „Иха-ха-мераклии“, Общинската вокална група „Роден край“ и Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Северняче“ при Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пордим.

Нека заедно отпразнуваме този светъл ден, обединени от любовта към нашия град и вярата в неговото успешно бъдеще, пише в поканата към жителите на Пордим кметът Детелин Василев.

Празникът на град Пордим се отбелязва от 2005 г. с Решение №196 на Общинския съвет от 11 ноември 2004 г. в деня на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден), се посочва в информация на отдел "Справочна" на БТА. Днес се чества и храмовият празник на църквата "Св. Димитър" в града, построена през 1865 г. 

