Американският президент Доналд Тръмп отмени екомерките на Байдън за медодобивните предприятия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени въведените от администрацията на Джо Байдън екологични изисквания към медодобивните предприятия, съобщи Ройтерс. Решението, подписано в петък (местно време), освобождава за срок от две години двата основни засегнати завода - на "Фрийпорт-МакМоРан" (Freeport-McMoRan) и "Рио Тинто" (Rio Tinto), от задължението да спазват част от строгите норми за ограничаване на вредните емисии.

Белият дом аргументира решението с необходимостта да се укрепи сигурността на американските доставки на стратегически минерали и да се облекчат местните производители на мед от "регулаторна тежест". "Налагането на тези изисквания на толкова ограничена и вече напрегната вътрешна индустрия рискува да ускори по-нататъшното ѝ закриване", се казва в изявление на администрацията.

Правилото на Байдъновата администрация, финализирано през май 2024 г., предвиждаше двете компании да намалят емисиите на токсични замърсители като олово, арсен, живак и бензен.

По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която медта бе обявена за критичен материал за отбраната, инфраструктурата и новите технологии, включително за сектора на чистата енергия и електрическите превозни средства - ход, който според Белия дом цели стимулиране на вътрешното производство и намаляване на зависимостта от внос.

След заповедта Министерството на търговията започна разследване по раздел 232 от американския Закон за разширяване на търговията, за да установи дали вносът на мед представлява заплаха за националната сигурност. Проверката бе мотивирана от нарастващата зависимост на САЩ от ограничен брой чуждестранни доставчици на суровината.

В резултат на прегледа администрацията на Тръмп наложи 50-процентно мито върху някои видове вносна мед и въведе изискване все по-голяма част от висококачествения меден скрап, произвеждан в страната, да бъде продаван на вътрешния пазар.

Мярката бе част от по-широката стратегия на Белия дом за укрепване на местното производство и ограничаване на външната зависимост в ключови индустрии.

Представители на "Фрийпорт-МакмоРан" и "Рио Тинто" засега не са коментирали решението.