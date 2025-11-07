Подробно търсене

Средно по четири нарушения на проверка в предприятие са установявали инспекторите по труда във Враца през октомври

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Средно по четири нарушения на проверка в предприятие са установявали инспекторите по труда във Враца през октомври
Средно по четири нарушения на проверка в предприятие са установявали инспекторите по труда във Враца през октомври
ДИТ-Враца Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
07.11.2025 09:29
 (БТА)

Около четири нарушения средно са констатирали служителите на Дирекция “Инспекция по труда“ (ДИТ) по време на извършените през октомври проверки, съобщиха от инспекцията. Спрямо предходния месец увеличението е с 0,10 пункта. През месеца са посетени 126 предприятия, от които девет са проверени за първи път. Откритите нарушения са 514. От тях седем са били за работа без трудов договор, в секторите “строителство“, “търговия“ и “ресторантьорство“, казаха за БТА от ДИТ-Враца. 

С цел отстраняване на нарушенията инспекторите по труда са издали 477 задължителни за изпълнение предписания. За периода са констатирани забавени трудови възнаграждения в размер на 131 200 лв., които вече са изплатени, допълниха от ДИТ във Враца.  

/РИ/

Свързани новини

08.08.2025 12:39

Близо 120 нарушения за месец са открили инспекторите по труда в хотели и ресторанти във Врачанско

Средно по 2,7 нарушения на проверка са установили през миналия месец служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) - Враца при извършени проверки в сектор „Ресторантьорство и хотелиерство“, съобщиха от инспекцията. Според информацията през отчетния период направените проверки са 44, а нарушенията – 119. От тях 51 са по изискването за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а 68 - по осъществяването на трудовите правоотношения. В сектора са съставени 26 акта за административни нарушения, от които два са за работа без трудови договори. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за 67 000 лв.
10.07.2025 10:19

Втори месец в област Враца не са засичани работници без трудови договор, съобщиха от дирекция „Инспекция по труда“

Продължава тенденцията проверените през месеца предприятия да спазват законовите изисквания и всички работещи да са с трудови договори, съобщиха от дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) - Враца. През май и юни при проверките в общо над 180 предприятия на територията на областта няма открити нарушения, касаещи полагането на труд без договор, но от началото на годината тези нарушения са общо 32, казаха за БТА от ДИТ - Враца.
14.05.2025 10:30

Два нови случая на работа без трудов договор са засекли през април инспекторите по труда във Враца

Два случая на работа без трудов договор са установили през април служителите в дирекция „Инспекция по труда“ - Враца (ДИТ), като и двата са в сферата на строителството, съобщиха за БТА от инспекцията. По време на проведената извънредна кампания в строителния сектор, от края на месец януари тази година до края на март, са установени още 13 работещи без трудов договор.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:44 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация