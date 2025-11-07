Средно по четири нарушения на проверка в предприятие са установявали инспекторите по труда във Враца през октомври

site.btaСредно по четири нарушения на проверка в предприятие са установявали инспекторите по труда във Враца през октомври
Около четири нарушения средно са констатирали служителите на Дирекция “Инспекция по труда“ (ДИТ) по време на извършените през октомври проверки, съобщиха от инспекцията. Спрямо предходния месец увеличението е с 0,10 пункта. През месеца са посетени 126 предприятия, от които девет са проверени за първи път. Откритите нарушения са 514. От тях седем са били за работа без трудов договор, в секторите “строителство“, “търговия“ и “ресторантьорство“, казаха за БТА от ДИТ-Враца.
С цел отстраняване на нарушенията инспекторите по труда са издали 477 задължителни за изпълнение предписания. За периода са констатирани забавени трудови възнаграждения в размер на 131 200 лв., които вече са изплатени, допълниха от ДИТ във Враца.
/РИ/
