Енергийната инфраструктура в Одеска област отново бе атакувана тази нощ, съобщи областният управител

Одеска област бе атакувана тази нощ за пореден път с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да свалят по-голямата част от въздушните цели, но е фиксиран удар по обекти от енергетиката, се казва в съобщението на Олег Кипер.

Щети са нанесени също на складове и административна сграда. Избухналите пожари са загасени своевременно от съответните служби, каза Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район