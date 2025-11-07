Подробно търсене

Енергийната инфраструктура в Одеска област отново бе атакувана тази нощ, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Одеса,  
07.11.2025 09:31
 (БТА)
Одеска област бе атакувана тази нощ за пореден път с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да свалят по-голямата част от въздушните цели, но е фиксиран удар по обекти от енергетиката, се казва в съобщението на Олег Кипер.

Щети са нанесени също на складове и административна сграда. Избухналите пожари са загасени своевременно от съответните служби, каза Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район

/ВС/

Към 09:41 на 07.11.2025 Новините от днес

