Никола Георгиев Николов е назначен за посланик в Армения

Николай Трифонов
Сграда на Президентството на Република България Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
07.11.2025 09:19
Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Никола Георгиев Николов за посланик на България в Армения със седалище в Ереван. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври Елеонора Димитрова Димитрова беше назначена за посланик в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов беше назначен за посланик на България в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

