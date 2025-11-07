Никола Георгиев Николов е назначен за посланик в Армения

Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Никола Георгиев Николов за посланик на България в Армения със седалище в Ереван. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври Елеонора Димитрова Димитрова беше назначена за посланик в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов беше назначен за посланик на България в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.