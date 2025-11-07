Мъжкият баскетболен Берое се раздели с американския център Карсън Башам

Мъжкият баскетболен отбор Берое (Стара Загора) обяви раздялата си с американския център Карсън Башам, който бе привлечен в състава в средата на август. Баскетболистът изигра пет мача с екипа на старозагорци в Националната баскетболна лига (НБЛ), записвайки средни показатели от 6.6 точки, 5 борби, 2.4 асистенции и 2 блока.

"Баскетболен клуб Берое благодари на Карсън за съвместната работа и му пожелава успех в бъдеще", написаха старозагорци на своята официална страница във Фейсбук.

След пет изиграни мача от началото на сезона в НБЛ, баскетболистите на Берое са с актив от три победи и две загуби. Утре пред тях предстои домакинство на шампиона от изминалия сезон Рилски спортист (Самоков). Срещата в Спортна зала "Стара Загора" започва в 19:30 часа.